Чем так хороша модель из Испании, глядя на которую Мамаев забыл про жену и детей: 10 горячих фото

Популярность Ирен Гарсии Морено в последние пару дней подскочила до невиданных высот

Фото © Instagram / yrypuntocom

Девушка из Мадрида путешествовала по миру, занималась своей модельной карьерой и консультировала желающих по юридическим вопросам, но славу обрести ей помогла вовсе не её работа

Фото © Instagram / yrypuntocom

Алана Мамаева обвинила мужа в измене с Ирен, пока футболист был на сборах в Испании с ФК "Ростов"

Фото © Instagram / yrypuntocom

"И девушка сама намекнула на это, когда вокруг неё поднялась шумиха и под её фото в "Инстаграме" начали появляться гневные комментарии от русских болельщиков

Фото © Instagram / yrypuntocom

"Некоторые спрашивают меня, почему ты переспала с этим или с тем. Наверное, этим людям лучше бы узнать, что такое любовь и что такое быть любимым. Это чувство куда сильнее и прочнее, чем секс"

Фото © Instagram / yrypuntocom

А к Алане у Ирен ещё остались вопросы и претензии. Девушка подаёт в суд на жену футболиста за то, что та обнародовала её данные, в том числе документы и номер телефона

Фото © Instagram / yrypuntocom

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