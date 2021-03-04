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Чем так хороша модель из Испании, глядя на которую Мамаев забыл про жену и детей: 10 горячих фото

На днях Алана Мамаева снова обвинила мужа в изменах, но в этот раз она пошла дальше, опубликовав имя и данные девушки. После такого найти Ирен Гарсию Морено не составило труда. И при взгляде на её фото можно понять, почему рядом с ней мужчины начисто теряют голову.

4 марта 2021, 10:49

Фото © Instagram / yrypuntocom

Популярность Ирен Гарсии Морено в последние пару дней подскочила до невиданных высот

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

Девушка из Мадрида путешествовала по миру, занималась своей модельной карьерой и консультировала желающих по юридическим вопросам, но славу обрести ей помогла вовсе не её работа

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

Алана Мамаева обвинила мужа в измене с Ирен, пока футболист был на сборах в Испании с ФК "Ростов"

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

"И девушка сама намекнула на это, когда вокруг неё поднялась шумиха и под её фото в "Инстаграме" начали появляться гневные комментарии от русских болельщиков

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

"Некоторые спрашивают меня, почему ты переспала с этим или с тем. Наверное, этим людям лучше бы узнать, что такое любовь и что такое быть любимым. Это чувство куда сильнее и прочнее, чем секс"

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

А к Алане у Ирен ещё остались вопросы и претензии. Девушка подаёт в суд на жену футболиста за то, что та обнародовала её данные, в том числе документы и номер телефона

Фото © Instagram / yrypuntocom

Фото © Instagram / yrypuntocom

Алана Мамаева — о своей "госпитализации": У меня всё хорошо, вы не знаете мои приколы, что ли

Алана Мамаева — о своей "госпитализации": У меня всё хорошо, вы не знаете мои приколы, что ли

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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