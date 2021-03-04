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Внешность парня мешала ему найти работу, но пластика решила проблему, и теперь ему незачем трудиться

Хоть ни один HR-менеджер вам в этом не признается, приятная внешность заметно повышает вероятность того, что вас примут на вакансию мечты. Но что делать тем, чей облик не вписывается в стандарты красоты? Вьетнамец До Куен нашёл выход для себя.

4 марта 2021, 08:25

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

Парень рассказал, что несколько лет назад, когда он искал работу, весь его мир перевернуло одно собеседование. Когда Куен общался с менеджером по набору персонала, сотрудник буквально смеялся над ним и отпускал шутки по поводу неподходящей внешности кандидата. Вьетнамцу с детства доставалось от сверстников, но когда его отличия стали в прямом смысле мешать ему строить карьеру — он понял, что пора это менять, и записался на приём к пластическому хирургу.

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

С тех пор прошло несколько лет, и парня просто не узнать. Впрочем, это и было его целью. Девять пластических операций сделали своё дело. Ринопластика, коррекция подбородка и губ с помощью имплантов, изменение формы губ и операция на нависшем веке, виниры... и вот парень без труда устроился на непыльную работу ему по душе: сейчас он трудится визажистом в Хошимине, Вьетнам.

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

Куен ведёт TikTok-аккаунт, в котором делится подробностями своей жизни. Парень рассказал, что на всё преображение у него ушло около 400 миллионов донгов (1,3 млн рублей). Но вьетнамец уверен: эти деньги ничто по сравнению с тем, что они ему подарили, пишет Oddity Central.

Всегда будьте сильными и ищите красоту, в которой вы будете уверены. Для меня стандарты красоты — это когда ты смотришь на себя в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность

До Куен

Актриса сделала ринопластику и сильно пожалела, увидев, что её нос начал отмирать

Актриса сделала ринопластику и сильно пожалела, увидев, что её нос начал отмирать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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