Внешность парня мешала ему найти работу, но пластика решила проблему, и теперь ему незачем трудиться
Хоть ни один HR-менеджер вам в этом не признается, приятная внешность заметно повышает вероятность того, что вас примут на вакансию мечты. Но что делать тем, чей облик не вписывается в стандарты красоты? Вьетнамец До Куен нашёл выход для себя.
Парень рассказал, что несколько лет назад, когда он искал работу, весь его мир перевернуло одно собеседование. Когда Куен общался с менеджером по набору персонала, сотрудник буквально смеялся над ним и отпускал шутки по поводу неподходящей внешности кандидата. Вьетнамцу с детства доставалось от сверстников, но когда его отличия стали в прямом смысле мешать ему строить карьеру — он понял, что пора это менять, и записался на приём к пластическому хирургу.
С тех пор прошло несколько лет, и парня просто не узнать. Впрочем, это и было его целью. Девять пластических операций сделали своё дело. Ринопластика, коррекция подбородка и губ с помощью имплантов, изменение формы губ и операция на нависшем веке, виниры... и вот парень без труда устроился на непыльную работу ему по душе: сейчас он трудится визажистом в Хошимине, Вьетнам.
Куен ведёт TikTok-аккаунт, в котором делится подробностями своей жизни. Парень рассказал, что на всё преображение у него ушло около 400 миллионов донгов (1,3 млн рублей). Но вьетнамец уверен: эти деньги ничто по сравнению с тем, что они ему подарили, пишет Oddity Central.
Всегда будьте сильными и ищите красоту, в которой вы будете уверены. Для меня стандарты красоты — это когда ты смотришь на себя в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность
WOW-news
Мать пристроила к себе на работу 21-летнюю дочь, и теперь они продают совместные фото для взрослых
сегодня в 07:42
Девушка в течение 10 лет пила газировку, и вот в какое жуткое зрелище превратились её зубы — видео
сегодня в 06:55
19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце
вчера в 16:09
Выбор редакции
В Москве неизвестный ударил вьетнамку ножом в ягодицы
Во Вьетнаме одобрили использование российской вакцины "Спутник V"
Мать пристроила к себе на работу 21-летнюю дочь, и теперь они продают совместные фото для взрослых
Прохожие на мосту спасли школьницу от суицида в Краснодарском крае — видео
МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку премьера о передаче Закарпатья России
Комментариев: 0