Внешность парня мешала ему найти работу, но пластика решила проблему, и теперь ему незачем трудиться

Парень рассказал, что несколько лет назад, когда он искал работу, весь его мир перевернуло одно собеседование. Когда Куен общался с менеджером по набору персонала, сотрудник буквально смеялся над ним и отпускал шутки по поводу неподходящей внешности кандидата. Вьетнамцу с детства доставалось от сверстников, но когда его отличия стали в прямом смысле мешать ему строить карьеру — он понял, что пора это менять, и записался на приём к пластическому хирургу.

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

С тех пор прошло несколько лет, и парня просто не узнать. Впрочем, это и было его целью. Девять пластических операций сделали своё дело. Ринопластика, коррекция подбородка и губ с помощью имплантов, изменение формы губ и операция на нависшем веке, виниры... и вот парень без труда устроился на непыльную работу ему по душе: сейчас он трудится визажистом в Хошимине, Вьетнам.

Кадры из видео © TikTok / quyen_do8

Куен ведёт TikTok-аккаунт, в котором делится подробностями своей жизни. Парень рассказал, что на всё преображение у него ушло около 400 миллионов донгов (1,3 млн рублей). Но вьетнамец уверен: эти деньги ничто по сравнению с тем, что они ему подарили, пишет Oddity Central.

Всегда будьте сильными и ищите красоту, в которой вы будете уверены. Для меня стандарты красоты — это когда ты смотришь на себя в зеркало и чувствуешь удовлетворение и уверенность До Куен

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