Мать пристроила к себе на работу 21-летнюю дочь, и теперь они продают совместные фото для взрослых
Мать-одиночка Джесси Джо Ричардсон работает в индустрии для взрослых уже 13 лет. Поэтому, когда её 21-летняя дочь стала причитать на отсутствие работы в начале пандемии, мама знала, что ей предложить.
53-летняя Джесси из Нанитона, Англия, поделилась, что, когда она предложила 21-летней Аханте стать её напарницей, дочь была "очень увлечена". Работа "не пыльная" — нужно лишь несколько раз в неделю позировать для эротических фото и видео, а оплата более чем достойная. На совместном Onlyfans-аккаунте творческий тандем уже зарабатывает по две тысячи фунтов стерлингов в неделю (206 тысяч рублей).
Привести дочь в секс-индустрию было логичным решением для 53-летней Джесси. 13 лет назад она сама начала работать в ней из-за того, что у неё не хватало денег на существование. На содержание двоих детей и себя у Джесси было 30 фунтов (3 тысячи рублей) в неделю. Поэтому, когда девушке предложили подработать моделью, она мигом согласилась, ведь за одну смену ей предлагали 340 фунтов (35 тысяч). Дети знали о работе Джесси — она сама им об этом рассказала. Повзрослев, Аханте легко пошла по стопам мамы, хоть многие этого не понимают, а часто и осуждают.
Люди могут подумать, что это странно, но мы всегда были очень близки. А она ведь моя мама, почему ей должно быть некомфортно, когда она видит меня голой? Мама сказала, что я всё равно постоянно делаю селфи в откровенных нарядах. Так почему бы не заработать на этом? И она была права. Я в восторге!
И Аханте, и её мама состоят в отношениях, и бойфренды девушек ничуть не против. Тем более в тандеме чётко проведены границы. Да, они позируют в откровенных нарядах и часто совсем голые, однако никакого физического взаимодействия между ними нет. Моделей множество раз просили поцеловать друг друга, но они всегда игнорируют любые подобные комментарии, пишет Daily Mail.
WOW-news
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