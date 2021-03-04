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Мать пристроила к себе на работу 21-летнюю дочь, и теперь они продают совместные фото для взрослых

Мать-одиночка Джесси Джо Ричардсон работает в индустрии для взрослых уже 13 лет. Поэтому, когда её 21-летняя дочь стала причитать на отсутствие работы в начале пандемии, мама знала, что ей предложить.

4 марта 2021, 07:42

Фото © Instagram / jessie_jo_model

53-летняя Джесси из Нанитона, Англия, поделилась, что, когда она предложила 21-летней Аханте стать её напарницей, дочь была "очень увлечена". Работа "не пыльная" — нужно лишь несколько раз в неделю позировать для эротических фото и видео, а оплата более чем достойная. На совместном Onlyfans-аккаунте творческий тандем уже зарабатывает по две тысячи фунтов стерлингов в неделю (206 тысяч рублей).

Фото © Instagram / jessie_jo_model

Фото © Instagram / jessie_jo_model

Привести дочь в секс-индустрию было логичным решением для 53-летней Джесси. 13 лет назад она сама начала работать в ней из-за того, что у неё не хватало денег на существование. На содержание двоих детей и себя у Джесси было 30 фунтов (3 тысячи рублей) в неделю. Поэтому, когда девушке предложили подработать моделью, она мигом согласилась, ведь за одну смену ей предлагали 340 фунтов (35 тысяч). Дети знали о работе Джесси — она сама им об этом рассказала. Повзрослев, Аханте легко пошла по стопам мамы, хоть многие этого не понимают, а часто и осуждают.

Люди могут подумать, что это странно, но мы всегда были очень близки. А она ведь моя мама, почему ей должно быть некомфортно, когда она видит меня голой? Мама сказала, что я всё равно постоянно делаю селфи в откровенных нарядах. Так почему бы не заработать на этом? И она была права. Я в восторге!

Аханте Ричардсон

Фото © Instagram / jessie_jo_model

Фото © Instagram / jessie_jo_model

И Аханте, и её мама состоят в отношениях, и бойфренды девушек ничуть не против. Тем более в тандеме чётко проведены границы. Да, они позируют в откровенных нарядах и часто совсем голые, однако никакого физического взаимодействия между ними нет. Моделей множество раз просили поцеловать друг друга, но они всегда игнорируют любые подобные комментарии, пишет Daily Mail.

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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