Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершилась женская эстафета 4x5 километров. Российская команда в лице Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой сумела завоевать серебрянные медали.