Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира
Нашу команду сумели опередить только норвежки.
Лыжница Яна Кирпиченко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершилась женская эстафета 4x5 километров. Российская команда в лице Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой сумела завоевать серебрянные медали.
Победа в эстафете досталась команде Норвегии, а замкнули призовую тройку лыжницы из Финляндии.
Чемпионат мира по лыжным гонкам – 2021
Оберстдорф, Германия
Женщины
Эстафета 4x5 км
- Норвегия — 53.43,2
- Россия — 26,6
- Финляндия — 46,2
- США — 47,0
- Германия — 1.06,4
- Швеция — 2.00,0
- Швейцария — 2.49,2
- Чехия — 3.04,3
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