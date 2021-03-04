Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Нашу команду сумели опередить только норвежки.

4 марта 2021, 13:28
<p>Лыжница Яна Кирпиченко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Лыжница Яна Кирпиченко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе завершилась женская эстафета 4x5 километров. Российская команда в лице Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой сумела завоевать серебрянные медали.

Победа в эстафете досталась команде Норвегии, а замкнули призовую тройку лыжницы из Финляндии.

Чемпионат мира по лыжным гонкам – 2021

Оберстдорф, Германия

Женщины

Эстафета 4x5 км

  1. Норвегия — 53.43,2
  2. Россия — 26,6
  3. Финляндия — 46,2
  4. США — 47,0
  5. Германия — 1.06,4
  6. Швеция — 2.00,0
  7. Швейцария — 2.49,2
  8. Чехия — 3.04,3
Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Исповедь грешницы: почему "убитая" чемпионка так быстро сбежала от Плющенко

сегодня в 11:52

Большунов взял "деревянную" медаль в индивидуальной гонке на ЧМ

вчера в 15:01

Уткин зачитал стихотворение Есенина на прощании с комментатором Розановым

сегодня в 09:42

В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских

сегодня в 13:24

Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом

сегодня в 13:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1