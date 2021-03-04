"Не говорит уже 12 лет": Волочкова открыто рассказала о тяжёлой болезни отца
Балерина и светская львица опубликовала снимок с родителями.
Фото © Instagram / volochkova_art
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом. Последний находится в инвалидном кресле.
"Папа не говорит уже 12 лет после инсульта… Но всё понимает. У меня замечательные родители! От которых я унаследовала самые лучшие и сильные качества", — написала Волочкова.
В следующем посте светская львица отметила, что гордится и дорожит отцом, и поведала своим читателям о его жизненном пути. Он чемпион СССР по настольному теннису, был тренером сборной России.
"Я счастлива, что мы с Ариадной носим его фамилию, продолжая династию", — резюмировала балерина.
А ранее Волочкова намекнула, что у неё сейчас идёт новый любовный роман. Однако имя избранника пока держится в тайне.
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