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"Не говорит уже 12 лет": Волочкова открыто рассказала о тяжёлой болезни отца

Балерина и светская львица опубликовала снимок с родителями.

4 марта 2021, 19:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CI56xAqpRjg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Фото © Instagram / volochkova_art

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась со своими читателями в "Инстаграме" рассказом о родителях. Она показала снимок с матерью и отцом. Последний находится в инвалидном кресле.

"Папа не говорит уже 12 лет после инсульта… Но всё понимает. У меня замечательные родители! От которых я унаследовала самые лучшие и сильные качества", — написала Волочкова.

В следующем посте светская львица отметила, что гордится и дорожит отцом, и поведала своим читателям о его жизненном пути. Он чемпион СССР по настольному теннису, был тренером сборной России.

"Я счастлива, что мы с Ариадной носим его фамилию, продолжая династию", резюмировала балерина.

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А ранее Волочкова намекнула, что у неё сейчас идёт новый любовный роман. Однако имя избранника пока держится в тайне.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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