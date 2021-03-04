"Не хочу бомжа с теплотрассы": Малиновская резко высказалась о бедных мужчинах

Телеведущая и модель Маша Малиновская поинтересовалась у своих подписчиков в "Инстаграме" темой личных взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Ей задали вопрос о том, стала ли бы она встречаться с бедным партнёром без амбиций, даже если это очень хороший человек.

"Подразумевая, вероятно, что я алчная <...>, раз не хочу бомжа с теплотрассы (даже если это очень хороший человек). Так вот, у меня вопрос. Почему мужчин не спрашивают, встречались бы они с некрасивой девушкой, подразумевая нечто подобное?" — спросила 40-летняя телеведущая.

Модель уточнила, что девушек, которые мечтают об умном и богатом мужчине, часто называют оскорбительными словами. В этом случае в отношении мужчин, мечтающих об ухоженных красотках Victoria`s secret, нужно придумать аналогичные эпитеты, добавила Малиновская.

Подписчики модели согласились с её мнением в комментариях. Кто-то отметил, что запросы русских мужчин всегда поражают, некоторые заметили, что, зарабатывая и вкладывая деньги в свою внешность, здоровье и образование, хотят получить не меньше в партнёре, а другие поклонники Малиновской назвали таких мужчин продуманными кобелями.

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