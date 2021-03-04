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Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, упавшего с эскалатора московского ТЦ

Уполномоченная по правам ребёнка взяла это дело под личный контроль.

4 марта 2021, 19:06
<p>Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Детский омбудсмен российской столицы Ольга Ярославская рассказала о состоянии четырёхлетнего мальчика, который упал с эскалатора в торговом центре. В беседе с ТАСС она отметила, что жизни малыша ничего не угрожает.

"Ребёнок сейчас в больнице и находится в тяжёлом состоянии, но его жизни ничего не угрожает", — уточнила Ярославская.

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Заметим, что малыш при падении получил достаточно много травм. Дело находится на личном контроле омбудсмена.

"Безусловно, возникают вопросы к родителям, которые оставили без присмотра четырёхлетнего ребёнка. Есть вопросы о надлежащем исполнении ими родительских обязанностей. И я вместе с соцзащитой буду вопрос выяснять. Также, конечно, у меня вопрос к людям, которые просто смотрели на эту ситуацию и не остановили ребёнка", — заключила Ярославская.

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Ранее сообщалось, что в Москве в ТРК "Глобал сити" четырёхлетний мальчик "прокатился" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, но не удержался и упал с высоты нескольких метров, получив множественные травмы. Врачи диагностировали у малыша открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгких. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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