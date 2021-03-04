"Всё прощёлкали": Барецкий заявил, что могила Жанны Фриске давно пуста

Одиозный шоумен Стас Барецкий заявил, что могила певицы Жанны Фриске якобы давно уже пуста. Такое признание он сделал в беседе с ФАН.

Стоит отметить, что Барецкий является главой "Союза профессиональных ритуальных агентов". По его словам, он получил данную информацию от приятеля, работающего на кладбище в подмосковной Балашихе, где и похоронена артистка.

"Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, её выкопали и тело просто утащили", — поведал шоумен.

Кроме того, он заметил, что точно не знает, кто и зачем забрал останки Фриске. Барецкий предположил, что это могли быть или фанаты, или сектанты.

"Короче, всё прощёлкали. Эта посадка, у нас захоронение посадкой называется, буквально на третий или четвёртый день была вскрыта. Но, чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая", — заключил шоумен.

Отец певицы Владимир Фриске жёстко ответил на заявление Барецкого. Он назвал его ничтожеством и мразью.

"Мы каждый день на кладбище, каждый день убираем, и там люди всё приходят. Постоянно там люди на могиле", — подчеркнул мужчина в разговоре с Пятым каналом.

Добавим, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что Барецкий предложил хоронить звёзд шоу-бизнеса на отдельном кладбище с танцплощадкой.

Авторы