Врач рассказал о новом опасном осложнении у переболевших ковидом

Переболевшие ковидом пациенты, у которых есть предрасположенность к психическим расстройствам, скоро могут столкнуться с некоторыми проблемами. Например, традиционное "весеннее обострение" запросто может усугубиться, считает психиатр Игорь Лазарев.

Как рассказал специалист, у некоторых людей, переболевших ковидом, происходят осложнения на мозг и психику. В частности, Лазарев имеет в виду депрессию, хроническую усталость, а также повышенную раздражительность.

"Среди таких пациентов окажутся те, кто и так имеет психические проблемы сезонного характера. То есть если весной депрессия обостряется и на неё лягут хвосты коронавируса, то ситуация может усложниться", — сказал врач в беседе с Ura.ru, отметив, что в подобных случаях следует обращаться к психиатрам.

Кроме того, коронавирус может вскрыть проблемы, которые раньше находились в спящем состоянии, считает психолог Наталья Варская. Однако пока это всего лишь предположение, которое требует дополнительного изучения, отметила она.

Ранее учёные сообщили о новой серьёзной опасности для пациентов с коронавирусом. Оказалось, что лёгкие больных ковидом могут поражать грибковые инфекции.

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