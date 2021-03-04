В СПИД-центре заявили об эпидемии ВИЧ в Югре
В регионе инфицировано порядка 16 тысяч жителей.
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В Ханты-Мансийском автономном округе более 1% местных жителей заражены ВИЧ-инфекцией, а это порядка 16 тысяч инфицированных по всему региону. Об этом на онлайн-брифинге заявила врач-эпидемиолог Центра профилактики и борьбы со СПИДом Лариса Ясинская, сообщает портал Ura.ru.
"Существует такой критерий, как распространение эпидемии. Если поражено более 1% населения, то можно говорить о том, что процесс активно протекает. У нас на всей территории округа поражённость превышает 1%, и это значит, что развивается эпидемия. Можно сказать, что каждый сотый житель нашего округа является ВИЧ-инфицированным", — пояснила Ясинская.
Эпидемиолог отметила, что самый высокий показатель заражений зафиксирован в Мегионе, там ВИЧ-инфицированным является каждый 63-й житель. А Нижневартовск — лидер среди крупных городов, там заражён каждый сотый житель. Ясинская уточнила, что в прошлом году в округе было зарегистрировано 818 новых случаев заражения. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 30%.
Ранее главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин заявил, что за последние два года резко выросла доля ВИЧ-инфицированных подростков в стране.
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