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В СПИД-центре заявили об эпидемии ВИЧ в Югре

В регионе инфицировано порядка 16 тысяч жителей.

4 марта 2021, 16:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ханты-Мансийском автономном округе более 1% местных жителей заражены ВИЧ-инфекцией, а это порядка 16 тысяч инфицированных по всему региону. Об этом на онлайн-брифинге заявила врач-эпидемиолог Центра профилактики и борьбы со СПИДом Лариса Ясинская, сообщает портал Ura.ru.

"Существует такой критерий, как распространение эпидемии. Если поражено более 1% населения, то можно говорить о том, что процесс активно протекает. У нас на всей территории округа поражённость превышает 1%, и это значит, что развивается эпидемия. Можно сказать, что каждый сотый житель нашего округа является ВИЧ-инфицированным", — пояснила Ясинская.

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Эпидемиолог отметила, что самый высокий показатель заражений зафиксирован в Мегионе, там ВИЧ-инфицированным является каждый 63-й житель. А Нижневартовск — лидер среди крупных городов, там заражён каждый сотый житель. Ясинская уточнила, что в прошлом году в округе было зарегистрировано 818 новых случаев заражения. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 30%.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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