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Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы

Шанс подцепить вирус оказался минимальным.

4 марта 2021, 14:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Риск заразиться коронавирусом через цветы практически равен нулю, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он добавил, что не стоит опасаться дарить букеты пожилым женщинам на 8 Марта.

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"Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствуеточень низкая вероятность", пояснил Альтштейн в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал россиянам не бояться заражения и в самом цветочном магазине. По словам специалиста, риск также минимален, поскольку в таком помещении постоянно циркулирует воздух.

А ранее доктор Комаровский объяснил, как обнаружить места с высоким риском заражения ковидом. Вопрос легко решается при помощи специального прибора, отметил специалист.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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