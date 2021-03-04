Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы
Шанс подцепить вирус оказался минимальным.
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Риск заразиться коронавирусом через цветы практически равен нулю, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он добавил, что не стоит опасаться дарить букеты пожилым женщинам на 8 Марта.
"Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность", — пояснил Альтштейн в беседе с РИА "Новости".
Кроме того, главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал россиянам не бояться заражения и в самом цветочном магазине. По словам специалиста, риск также минимален, поскольку в таком помещении постоянно циркулирует воздух.
А ранее доктор Комаровский объяснил, как обнаружить места с высоким риском заражения ковидом. Вопрос легко решается при помощи специального прибора, отметил специалист.
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