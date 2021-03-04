Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы

Риск заразиться коронавирусом через цветы практически равен нулю, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом он добавил, что не стоит опасаться дарить букеты пожилым женщинам на 8 Марта.

"Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность", — пояснил Альтштейн в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал россиянам не бояться заражения и в самом цветочном магазине. По словам специалиста, риск также минимален, поскольку в таком помещении постоянно циркулирует воздух.

А ранее доктор Комаровский объяснил, как обнаружить места с высоким риском заражения ковидом. Вопрос легко решается при помощи специального прибора, отметил специалист.

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