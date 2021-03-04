"Надеюсь, не будет предвзятости и предубеждённости": Вирусолог оценил шансы "Спутника V" пройти экспертизу в ЕС

"Я не думаю, что здесь будет какая-то предвзятость против "Спутника V". Во всяком случае, я надеюсь на это — что предвзятости и предубеждённости не будет. Потому что и нет для этого причин. Тем более в Европе сейчас проблемы с вакциной, и они, наоборот, должны стараться её зарегистрировать", — отметил академик.