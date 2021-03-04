"Надеюсь, не будет предвзятости и предубеждённости": Вирусолог оценил шансы "Спутника V" пройти экспертизу в ЕС
Эксперт напомнил, что в Европе уже использовали российские вакцины.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" легко пройдёт экспертизу Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), если она соответствует всем прописанным показателям. Таким мнением с Лайфом поделился академик-секретарь отделения профилактической медицины РАМН, директор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Виталий Зверев.
"Я не думаю, что здесь будет какая-то предвзятость против "Спутника V". Во всяком случае, я надеюсь на это — что предвзятости и предубеждённости не будет. Потому что и нет для этого причин. Тем более в Европе сейчас проблемы с вакциной, и они, наоборот, должны стараться её зарегистрировать", — отметил академик.
По словам Зверева, "Спутник V" является не первой российской вакциной, которую используют в Европе. Так, ВОЗ закупает отечественный препарат разработки центра имени Чумакова для прививок против жёлтой лихорадки.
Напомним, регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Решение комитета было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых людях. А ранее Словакия уже получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь его регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.
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