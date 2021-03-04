Госпиталь в "Ленэкспо" быстро развернёт койки в случае третьей волны ковида

Медики в Санкт-Петербурге готовы к третьей волне коронавируса. Об этом газете "Петербургский дневник" заявил начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

"Если понадобится, мы быстро развернём койки инфекционного стационара в "Ленэкспо". Правительство города и Комитет по здравоохранению распорядились законсервировать временный инфекционный госпиталь, и это означает одно: если не хочешь войны — готовься к ней", — сказал Кабанов.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец высказал предположение, что новый подъём заболеваемости CoViD-19 в Северной столице может начаться уже в мае. Это указывает на необходимость активной вакцинации, которая защитит петербуржцев от повторения тяжёлой ситуации, которая наблюдалась весной прошлого года.

А в феврале власти Москвы решили вывести из работы с коронавирусом почти пять тысяч коек. Это стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице.

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