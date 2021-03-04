"Будет очень сильно болеть голова": Синоптики предупредили москвичей о приближении "барического молотка"

В Москве ожидаются резкие смены тёплых и холодных воздушных масс, которые станут причиной сильных колебаний атмосферного давления. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нас в ближайшую пятидневку ждёт серия очень активных и быстро сменяющих друг друга североатлантических циклонов. Они встанут в струйное течение и на больших скоростях будут проноситься над нами один за другим. И мы будем то резко попадать в холод, то резко в какую-то тёплую массу", — пояснил метеоролог.

Как рассказал Тишковец, накануне в столице значения на барометрах были близки к норме. Однако уже в четверг, 4 марта, давление рухнуло на 12 единиц вниз. В пятницу и субботу, по его словам, ожидается резкий рост до 745 миллиметров ртутного столба. А в воскресенье снова произойдёт падение атмосферного давления до 730 мм, а позже оно снова взлетит.

"Каждые сутки москвичи, жители Центральной России будут как будто бы погружаться в шахту глубиной более 100 метров, потом резко подниматься на уровень сталинских высоток", — отметил синоптик.

Тишковец назвал это явление барическим молотком, потому что от таких изменений очень болит голова: кажется, будто на неё пришёлся удар молотка. По словам специалиста, подобное будут испытывать как метеозависимые, так и здоровые люди.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании и сильном ветре уже с 6 марта.

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