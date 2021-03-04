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Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекса"

В основном проблемы возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

4 марта 2021, 14:19
<p>Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайта <a href="https://downdetector.ru/ne-rabotaet/yandex/karta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Downdetector</a></p>

Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайта Downdetector

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса" — проблемы возникли при использовании почты. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Судя по карте, на которой зафиксированы нарушения в работе, больше всего проблем испытали жители Москвы и Санкт-Петербурга. С чем связаны сбои сервиса, пока не известно.

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Ранее пользователи "Яндекса" жаловались на сбои в работе сервисов 18 февраля. Тогда отмечалась недоступность или некорректная работа почты, поисковика и приложения для вызова такси "Яндекс Go".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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