Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекса"
В основном проблемы возникли у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Карта сбоев в работе сервисов "Яндекса". Скриншот с сайта Downdetector
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса" — проблемы возникли при использовании почты. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Судя по карте, на которой зафиксированы нарушения в работе, больше всего проблем испытали жители Москвы и Санкт-Петербурга. С чем связаны сбои сервиса, пока не известно.
Ранее пользователи "Яндекса" жаловались на сбои в работе сервисов 18 февраля. Тогда отмечалась недоступность или некорректная работа почты, поисковика и приложения для вызова такси "Яндекс Go".
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