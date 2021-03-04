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В спортзале московской школы нашли тело мужчины

Теперь у руководства учебного заведения много вопросов к охране, "проморгавшей" постороннего.

4 марта 2021, 14:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вчера в спортзале одной из московских школ прямо перед уроком обнаружили труп мужчины на волейбольной сетке. Его личность до сих пор не установлена. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, утром 3 марта в полицию обратились сотрудники школы, расположенной в районе Мичуринского проспекта, и сообщили, что в спортзале образовательного учреждения нашли тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мужчины на вид 55–60 лет. Предположительно, он проник в школу утром, заехав на территорию школы на автомобиле.

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Согласно результатам вскрытия, предварительная причина смерти асфиксия. Отмечается, что личность мужчины до сих пор не известна, а в морг на опознание тела пока никто не приезжал.

По данным источника Лайфа, погибший был обычным прохожим, он был одет в тапочки и спортивный костюм. По словам собеседника, мужчина просто шёл по улице, затем проник в школу и поднялся в спортзал. При этом руководство учебного заведения не в курсе, как он смог беспрепятственно попасть в здание. По предварительной версии, сотрудники охраны выпивали и не заметили, как в школу проник посторонний человек.

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А на днях тело младенца нашли в подъезде дома в Петербурге. Организована доследственная проверка.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Николай Озеров
Николай Озеров

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