Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осуждённой на два года после смерти пациента
Уголовное дело против неё закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Елена Мисюрина. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Мосгорсуд отменил приговор Черёмушкинского районного суда врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело против неё было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", — заявил представитель суда.
Била головой о кушетку, душила и угрожала скальпелем: на Украине издевательства стоматолога над детьми попали на видео
Напомним, в конце января 2018 года гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии после смерти больного. По данным следствия, в 2013 году во время проведения трепанобиопсии Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, что привело к его гибели. Позже прокуратура попросила отменить приговор, и 5 февраля того же года суд освободил врача из-под стражи. Позднее сама Мисюрина рассказала о наплыве пациентов на фоне "неоднозначной славы".
Лента новостей
"Надеюсь, не будет предвзятости и предубеждённости": Вирусолог оценил шансы "Спутника V" пройти экспертизу в ЕС
сегодня в 13:56
Суд арестовал пермского подростка, который жестоко расправился с родителями и сестрой
сегодня в 13:52
Путин рассказал, как был волонтёром в студенчестве и дежурил в больнице — видео
сегодня в 13:43
Выбор редакции
В спортзале московской школы нашли тело мужчины
Врачи оценили риск заражения ковидом через цветы
Онищенко раскрыл способ победить коронавирус в России за две недели
"Будет очень сильно болеть голова": Синоптики предупредили москвичей о приближении "барического молотка"
Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать
Комментариев: 0