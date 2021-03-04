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Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осуждённой на два года после смерти пациента

Уголовное дело против неё закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

4 марта 2021, 14:05
<p>Елена Мисюрина. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Елена Мисюрина. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Мосгорсуд отменил приговор Черёмушкинского районного суда врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело против неё было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления", — заявил представитель суда.

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Напомним, в конце января 2018 года гематолог Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии после смерти больного. По данным следствия, в 2013 году во время проведения трепанобиопсии Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, что привело к его гибели. Позже прокуратура попросила отменить приговор, и 5 февраля того же года суд освободил врача из-под стражи. Позднее сама Мисюрина рассказала о наплыве пациентов на фоне "неоднозначной славы".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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