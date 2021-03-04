Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осуждённой на два года после смерти пациента

Мосгорсуд отменил приговор Черёмушкинского районного суда врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года лишения свободы за врачебную ошибку. Уголовное дело против неё было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.