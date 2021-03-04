Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин рассказал, как был волонтёром в студенчестве и дежурил в больнице — видео

Глава государства отметил, что провести в медучреждении даже ночь — это уже большая нагрузка.

4 марта 2021, 13:43

Путин рассказал, как был волонтёром и дежурил в больнице. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции #МыВместе рассказал, как в студенческие годы был волонтёром и вместе с друзьями дежурил в больнице у койки своего преподавателя, который заболел.

"Даже ночь провести в больнице, это такая нагрузка. И психологическая, и какая угодно другая", — отметил российский лидер.

Путин поблагодарил волонтёров, которые проводят на дежурствах в медучреждениях намного больше времени.

Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций

Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта 2020 года. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

сегодня в 14:29

Путин призвал участвовать в акции "Тележка добра"

сегодня в 14:18

Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной, осуждённой на два года после смерти пациента

сегодня в 14:05

"Словаччина - твій друг": Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

сегодня в 15:07

Онищенко раскрыл способ победить коронавирус в России за две недели

сегодня в 15:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1