Путин рассказал, как был волонтёром в студенчестве и дежурил в больнице — видео

Путин рассказал, как был волонтёром и дежурил в больнице. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции #МыВместе рассказал, как в студенческие годы был волонтёром и вместе с друзьями дежурил в больнице у койки своего преподавателя, который заболел.

"Даже ночь провести в больнице, это такая нагрузка. И психологическая, и какая угодно другая", — отметил российский лидер.

Путин поблагодарил волонтёров, которые проводят на дежурствах в медучреждениях намного больше времени.

Напомним, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в конце марта 2020 года. Волонтёры — компании, общественные организации и простые граждане — оказывали поддержку людям, находившимся во временной изоляции. Организаторами акции выступили единая информационная система "Добровольцы России", Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров и движение "Волонтёры-медики".

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