В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских
По данным Лайфа, парочку застали за интимной сценой прямо в подъезде.
Шекспировские страсти разгорелись в одной из многоэтажек в районе Орехово-Борисово Южное, где 14-летний Ромео провожал до дома свою 15-летнюю Джульетту. Школьницу дома ждал её дедушка. Забеспокоившись, что девочки долго нет, он решил направиться на её поиски.
Парочка заходит в подъезд, где вскоре уединилась. А следом по вызову дедушки туда приезжают полицейские. Видео © LIFE
Выйдя из квартиры в лифтовый холл, пожилой мужчина застал интимную сцену "прощания" влюблённых подростков. Увиденное повергло пенсионера в шок. Он затащил парочку в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицию — дедушке показалось, что внучка вступила в связь по принуждению, а не по взаимному согласию.
Пока дедушка общался с сотрудниками полиции около входной двери, из кухни послышался крик: 14-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры — лишь бы избежать разборок с органами правопорядка.
По данным источника Лайфа, подросток выжил, его доставили в реанимацию Морозовской больницы с переломами бедра и таза, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге пьяный угонщик при попытке скрыться от полицейских протаранил автомобиль и убил женщину.
Лента новостей
Захарова предупредила о жёстких мерах против немецких СМИ при препятствовании работе российских журналистов
сегодня в 13:21
Скормившего тётю собакам россиянина отправили за решётку на 10 лет
сегодня в 13:06
"Только мне его не приписывайте": Путин в шутку открестился от реабилитационного центра, похожего на дворец
сегодня в 13:02
Выбор редакции
В Москве четырёхлетний мальчик прокатился на эскалаторе, зацепившись за поручень, и сорвался с высоты — видео
В Кремле пояснили высказывание Путина о "хорьковых" интересах
Скормившего тётю собакам россиянина отправили за решётку на 10 лет
Путин — о тех, кто плохо отзывается о ветеранах: Сами в бессильной злобе зубы себе переломают
Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом
Комментариев: 0