"Только мне его не приписывайте": Путин в шутку открестился от реабилитационного центра, похожего на дворец Видео © LIFE

Президента России Владимира Путина пригласили на открытие реабилитационого центра для детей-инвалидов "Сердце", который строится в посёлке Стрельна Ленинградской области. Приглашение прозвучало на встрече главы государства с волонтёрами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в четверг. Здание центра внешне напоминает дворец, на что обратил внимание российский лидер.

"Выглядит как ещё один дворец... Обязательно приеду, только мне его не переписывайте", — пошутил Владимир Путин во время общения с волонтёрами.

Как уже рассказывал Лайф, 26 июня в ходе онлайн-встречи Владимира Путина с участниками всероссийской акции #МыВместе к главе государства обратилась 97-летняя Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, ранее собравшая 4,5 млн руб. для помощи семьям врачей, погибших от коронавирусной инфекции. Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного центра, который расположен на базе конноспортивного комплекса "Новополье" в Стрельне. В ответ на её просьбу было принято решение о постановке этой задачи на особый контроль ОНФ. Владимир Путин тогда заверил: "Даже не сомневайтесь, всё сделаем".

Напомним, что 19 января ФБК* опубликовал двухчасовой ролик об особняке под Геленджиком, который авторы расследования называют дворцом Путина. 25 января президент прокомментировал появление этого фильма, назвав его компиляцией и монтажом, а также процитировал фразу из романа "Двенадцать стульев": "Скучно, девочки". А 30 января объявился бенефициар дворца из расследования Навального. Им оказался миллиардер Аркадий Ротенберг. Он рассказал, что приобрёл объект на мысе Идокопас несколько лет назад и уже тогда понимал, что место шикарно подойдёт для гостиницы. Ротенберг отметил при этом, что "осознавал, что это достаточно скандальное, тяжёлое здание". Однако спустя полтора-два года на этом месте будет настоящая красота, уверен он. Рассекретить своё имя миллиардер решил из-за скандала вокруг дворца.

* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.

Авторы