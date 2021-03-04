Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве четырёхлетний мальчик прокатился на эскалаторе, зацепившись за поручень, и сорвался с высоты — видео

Ребёнок госпитализирован с тяжёлыми травмами.

4 марта 2021, 13:00

Мальчик прокатился на эскалаторе и сорвался с высоты. Видео © VK / "Москва с огоньком | Новости Москвы"

В одном из торговых центров в Москве четырёхлетний мальчик не удержался, когда решил "прокатиться" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, и получил множество травм. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл 3 марта 2021 года.

"Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны родителей, ребёнок подбежал к эскалатору, ведущему с первого этажа на второй, и, ухватившись руками за внешнюю сторону резинового поручня эскалатора, поднялся до уровня второго этажа, откуда упал на стойку кофейни, получив телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.

Нападение подростков-"единорогов" на ювелирный магазин оказалось PR-постановкой

Нападение подростков-"единорогов" на ювелирный магазин оказалось PR-постановкой

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгких. Ребёнку оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего для установления всех обстоятельств и причин.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве кадет поругался с отцом из-за электронных сигарет и уехал автостопом в Новороссийск. Подростка задержали, когда он уже планировал возвращаться домой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве подросток выжил после прыжка с 17-го этажа, сбегая от разъярённого деда своей возлюбленной и полицейских

сегодня в 13:24

Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто подталкивает детей к суициду

сегодня в 11:53

Скормившего тётю собакам россиянина отправили за решётку на 10 лет

сегодня в 13:06

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

сегодня в 13:28

Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом

сегодня в 13:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1