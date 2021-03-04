В Москве четырёхлетний мальчик прокатился на эскалаторе, зацепившись за поручень, и сорвался с высоты — видео

Мальчик прокатился на эскалаторе и сорвался с высоты. Видео © VK / "Москва с огоньком | Новости Москвы"

В одном из торговых центров в Москве четырёхлетний мальчик не удержался, когда решил "прокатиться" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, и получил множество травм. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл 3 марта 2021 года.

"Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны родителей, ребёнок подбежал к эскалатору, ведущему с первого этажа на второй, и, ухватившись руками за внешнюю сторону резинового поручня эскалатора, поднялся до уровня второго этажа, откуда упал на стойку кофейни, получив телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.

У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгких. Ребёнку оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего для установления всех обстоятельств и причин.

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