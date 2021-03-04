В Московском зоопарке медведь-губач Пельмень встретил весну
Косолапый не впадает в зимнюю спячку, а пережидать холода предпочитает во внутренних вольерах.
В Московском зоопарке медведь-губач по кличке Пельмень встретил весну и стал выходить на улицу, когда столбики термометров остановились на плюсовых отметках. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в "Инстаграме".
"Наш губач по имени Пельмень уже в довольно почтенном возрасте, и холодные зимы он предпочитает проводить во внутренних помещениях. Выход на улицу был для него открыт, и даже в холодные дни он иногда высовывал нос на улицу. Но видел, что весна ещё не пришла, и уходил обратно. Но вот только потеплело, и мы уже видим губача в уличном вольере", — говорится в сообщении.
Отмечается, что медведи этого вида не впадают в зимнюю спячку. На улице Пельмень стал осматриваться и изучать новые запахи, пока его сородичи — бурая медведица и гималайские медведи — продолжают мирно спать в своих берлогах.
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