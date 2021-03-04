В Московском зоопарке медведь-губач Пельмень встретил весну

В Московском зоопарке медведь-губач по кличке Пельмень встретил весну и стал выходить на улицу, когда столбики термометров остановились на плюсовых отметках. Об этом сообщает пресс-служба зоосада в "Инстаграме" .

"Наш губач по имени Пельмень уже в довольно почтенном возрасте, и холодные зимы он предпочитает проводить во внутренних помещениях. Выход на улицу был для него открыт, и даже в холодные дни он иногда высовывал нос на улицу. Но видел, что весна ещё не пришла, и уходил обратно. Но вот только потеплело, и мы уже видим губача в уличном вольере", — говорится в сообщении.