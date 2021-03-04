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Путин заявил, что во власти должны быть люди разных взглядов и убеждений

Российский лидер видит пользу в том, чтобы носители разных подходов были допущены к решению проблем, перед которыми стоит их регион или вся страна.

4 марта 2021, 12:25
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65096/photos/65310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает необходимым дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы. Об этом он заявил на встрече с волонтёрами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в четверг. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, поддерживает ли он более активное участие волонтёров в политической жизни страны.

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"Дело в том, что в волонтёрское движение входят люди разных взглядов и убеждений. Поэтому они, попадая в структуру политического характера, могут быть носителями разных подходов в решении определённых проблем, перед которыми стоит страна или регион. Надо давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы в ходе открытой, но не деструктивной борьбы мнений искать решения, чтобы страна шла вперёд", заявил Владимир Путин.

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Речь на встрече также зашла о борьбе с коронавирусом. Путин назвал российские вакцины самыми эффективными в мире, однако добавил, что в девяти регионах вакцинация ещё не началась. Вместе с тем российский лидер поздравил волонтёров с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было наблюдать без сильных эмоций".

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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