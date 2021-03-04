Путин заявил, что во власти должны быть люди разных взглядов и убеждений

Президент России Владимир Путин считает необходимым дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы. Об этом он заявил на встрече с волонтёрами общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в четверг. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, поддерживает ли он более активное участие волонтёров в политической жизни страны.

"Дело в том, что в волонтёрское движение входят люди разных взглядов и убеждений. Поэтому они, попадая в структуру политического характера, могут быть носителями разных подходов в решении определённых проблем, перед которыми стоит страна или регион. Надо давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы в ходе открытой, но не деструктивной борьбы мнений искать решения, чтобы страна шла вперёд", — заявил Владимир Путин.