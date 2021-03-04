Судно "Академик Черский" присоединится к прокладке "Северного потока – 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" присоединяется к строительству "Северного потока – 2". Судно покинуло немецкий порт Висмар, где простояло более месяца. Об этом сообщает датское агентство по мореплаванию.

Как стало известно, в настоящее время "Академик Черский" идёт к Калининграду для испытаний, а затем присоединится к укладке газопровода в водах Дании. При этом там продолжает работы по прокладке труб российская баржа "Фортуна".