Судно "Академик Черский" присоединится к прокладке "Северного потока – 2"
Оно покинуло немецкий порт Висмар, простояв там более месяца.
Фото © DPA
Трубоукладчик "Академик Черский" присоединяется к строительству "Северного потока – 2". Судно покинуло немецкий порт Висмар, где простояло более месяца. Об этом сообщает датское агентство по мореплаванию.
Как стало известно, в настоящее время "Академик Черский" идёт к Калининграду для испытаний, а затем присоединится к укладке газопровода в водах Дании. При этом там продолжает работы по прокладке труб российская баржа "Фортуна".
Ранее Лайф писал, что судно "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока – 2" вместо трубоукладочной баржи "Фортуна", которая в декабре 2020 года попала под санкции США. Баржа уже построила 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, а в настоящее время укладка газопровода идёт в водах Дании.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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