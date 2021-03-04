Путин заявил о риске разрушения общества из-за Интернета

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Интернет может способствовать разрушению общества изнутри, поэтому он должен функционировать не только по юридическим правилам, но и по моральным законам.

"У нас много было дискуссий по поводу определённых ограничений в Интернете. Но Интернет уже проник во все сферы жизни, и, по большому счёту, он должен всё-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — отметил глава государства на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".