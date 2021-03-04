Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин заявил о риске разрушения общества из-за Интернета

Также президент резко высказался о людях, которые в Сети подталкивают детей на незаконные и опасные действия.

4 марта 2021, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Интернет может способствовать разрушению общества изнутри, поэтому он должен функционировать не только по юридическим правилам, но и по моральным законам.

"У нас много было дискуссий по поводу определённых ограничений в Интернете. Но Интернет уже проник во все сферы жизни, и, по большому счёту, он должен всё-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — отметил глава государства на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Массовое безумие: в соцсетях распространяют призывы к суициду — дети под угрозой

Среди таких негативных явлений, распространённых в Сети, Путин назвал продажу наркотиков, детскую порнографию, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду. Он резко высказался о людях, которые допускают такие действия в отношении несовершеннолетних, назвав их "ублюдками" и "букашками".

А ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей в РФ. По её мнению, невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы и лишить граждан привычных интернет-ресурсов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Только мне его не приписывайте": Путин в шутку открестился от реабилитационного центра, похожего на дворец

сегодня в 13:02

Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто подталкивает детей к суициду

сегодня в 11:53

В Московском зоопарке медведь-губач Пельмень встретил весну

сегодня в 12:38

Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

сегодня в 13:28

Самая красивая судья из Красноярска разделась для фото в ванне, о котором написали даже за рубежом

сегодня в 13:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1