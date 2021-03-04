Путин заявил о риске разрушения общества из-за Интернета
Также президент резко высказался о людях, которые в Сети подталкивают детей на незаконные и опасные действия.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Интернет может способствовать разрушению общества изнутри, поэтому он должен функционировать не только по юридическим правилам, но и по моральным законам.
"У нас много было дискуссий по поводу определённых ограничений в Интернете. Но Интернет уже проник во все сферы жизни, и, по большому счёту, он должен всё-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живём. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — отметил глава государства на встрече с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе".
Среди таких негативных явлений, распространённых в Сети, Путин назвал продажу наркотиков, детскую порнографию, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду. Он резко высказался о людях, которые допускают такие действия в отношении несовершеннолетних, назвав их "ублюдками" и "букашками".
А ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко оценила возможность блокировки иностранных соцсетей в РФ. По её мнению, невозможно поставить "электронную стену" вдоль всей границы и лишить граждан привычных интернет-ресурсов.
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