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Скормившего тётю собакам россиянина отправили за решётку на 10 лет

На суде парень не стал отрицать вину.

4 марта 2021, 13:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ивановской области суд приговорил к десяти годам и двум месяцам лишения свободы местного жителя, который жестоко убил родную тётю, а затем скормил часть её тела домашним собакам.

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Расправа произошла в июле прошлого года в городе Южа. По данным следствия, конфликт между родственниками случился во время распития спиртных напитков. В итоге племянник нанёс женщине более 60 ударов ножом, отчего она скончалась. После этого молодой человек скормил часть тела убитой своим собакам.

В итоге 24-летнего парня признали виновным в совершении убийства и надругательстве над телом умершей. Свою вину он не отрицал.

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"Приговором суда за совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде десяти лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на один год", — сообщается на сайте СУ СКР по региону.

А ранее Лайф писал, что в Уфе пенсионер полгода жил в квартире с телом брата, а соседям рассказывал, что тот на заработках. Выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством, а также ранее он был судим за убийство.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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