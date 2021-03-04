Захарова предупредила о жёстких мерах против немецких СМИ при препятствовании работе российских журналистов
Дипломат призвала не создавать прецедент.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что Москва может принять жёсткие меры в отношении немецких СМИ, если Берлин будет препятствовать работе российских журналистов. Она пояснила, что информационные агентства "Russia Today Германия" и Ruptly получили уведомления от Commerzbank о закрытии счетов. По её словам, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращён с 31 мая.
"Со всей серьёзностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации", — заявила дипломат в ходе брифинга.
Захарова указала, что в ином случае Москва будет вынуждена принять жёсткие меры в отношении немецких СМИ, работающих на территории РФ. Она добавила, что делать этого абсолютно не хочется, и призвала Берлин не создавать прецедент и повод.
Ранее Мария Захарова рассказала о масштабной поддержке российской несистемной оппозиции Западом. При этом страны игнорируют свои внутренние проблемы, отметила представитель МИД РФ.
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