Захарова предупредила о жёстких мерах против немецких СМИ при препятствовании работе российских журналистов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что Москва может принять жёсткие меры в отношении немецких СМИ, если Берлин будет препятствовать работе российских журналистов. Она пояснила, что информационные агентства "Russia Today Германия" и Ruptly получили уведомления от Commerzbank о закрытии счетов. По её словам, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращён с 31 мая.