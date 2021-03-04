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Путин — о тех, кто плохо отзывается о ветеранах: Сами в бессильной злобе зубы себе переломают

Ранее в Госдуму внесли закон о наказании за оскорбление ветеранов.

4 марта 2021, 13:38

Путин — о тех, кто плохо отзывается о ветеранах. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с участниками акции #МыВместе ответил на слова одного из общественников, который возмутился людьми, плохо отзывающимися о ветеранах, и пообещал переломать им зубы.

"Зубы ломать не нужно. Думаю, сами в бессильной злобе зубы себе переломают, в том числе о наших ветеранов", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что сегодня люди, которые воевали, нуждаются в защите в силу своего возраста. Он поблагодарил волонтёров за то, что они поддерживают стариков.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутаты всех фракций внесли в Госдуму закон о наказании за оскорбление ветеранов. Такие действия предложено приравнять к попыткам реабилитации нацизма.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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