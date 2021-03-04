Суд арестовал пермского подростка, который жестоко расправился с родителями и сестрой
Под стражей парень проведёт два месяца.
Подросток, расправившийся с родными. Фото © Соцсети
Суд Октябрьского района Пермского края арестовал 16-летнего подростка, который жестоко расправился с мамой, отцом и младшей сестрой, зарубив их топором. Об этом Лайфу сообщил источник.
Подростка привезли к дому, где он расправился с родными, для следственного эксперимента. Фото © Соцсети
Под стражей парень пробудет два месяца, до 2 мая 2021 года.
Напомним, трагедия произошла 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив. С места преступления он сбежал, его задержали в Екатеринбурге. Позже подросток признался в убийстве и заявил, что "последней каплей" для него стал конфликт с матерью.
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