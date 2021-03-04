Путин призвал участвовать в акции "Тележка добра"

Сегодня президент Владимир Путин пообщался с участниками акции #МыВместе, которых поблагодарил за бескорыстную помощь и интересные инициативы. Он подчеркнул, что к акции присоединился и бизнес, чей подход к гражданскому долгу кардинально поменялся.

"Когда я смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, невозможно было без сильных эмоций всё это наблюдать. Объединились ведь люди самых разных взглядов (здесь уже не до политики), самых разных возрастов, профессий", — обратился к волонтёрам российский лидер.

Волонтёры рассказали президенту о том, как они помогают нуждающимся, и попросили о поддержке своих начинаний. Как пошутил один из участников встречи, если какую-то компанию похвалить за благотворительность при президенте, то в следующий раз она даст в три раза больше, а если похвалит сам глава государства — то в пять. Путин тут же попросил назвать наиболее отличившиеся на благотворительном и волонтёрском поприще компании.

"Надеюсь, примета сработает", — обрадовался участник встречи.

Рассказали Путину и про акцию "Тележка добра" — это когда в супермаркетах оставляют специальные корзины, куда любой желающий может положить продукты и вещи для тех, кому они нужнее. А перед 8 Марта волонтёры призвали всех оставлять подарки нуждающимся женщинам.

Президент Владимир Путин на встрече с участниками акции #МыВместе. Фото © Kremlin.ru

"Молодцы, здорово. Так просто, эффективно и от души. Это даёт возможность каждому человеку проявить себя. И надеюсь, ваш призыв к продолжению акции в связи с 8 Марта тоже будет услышан", — отреагировал Владимир Путин.

Подняли на этой встрече и вопросы страхования немедицинских работников, волонтёров, которые работают в красной зоне, дополнительной помощи семьям с детьми-инвалидами. Все предложения глава государства пообещал изучить. Как и поддержал инициативу называть улицы и площади городов именами ветеранов Великой Отечественной войны, не дожидаясь определённого количества лет после смерти героя, что необходимо делать согласно сегодняшней практике.

А все те, кто пытается уничижительно отзываться о ветеранах, заметил Путин, "сами в своей злобе зубы себе переломают". Так он отреагировал на крик души одного из волонтёров, предлагавших переломать зубы тем, кто оскорбляет представителей этого особого поколения.

Говоря о политике, президент отметил, что не против участия в ней волонтёров. Ведь в это движение входят люди разных взглядов и убеждений.

"Надо давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы в ходе открытой, но не деструктивной борьбы мнений искать решения, чтобы страна шла вперёд", — объяснил президент.

Кстати, всего в России насчитывается более 2,7 млн волонтёров. А согласно опросу ВЦИОМа, 77% россиян оценивают волонтёрскую помощь в условиях пандемии как существенную. 89% опрошенных россиян знают о добровольцах, оказывающих безвозмездную помощь людям на карантине, а 61% готовы оказать её сами. Половина респондентов, к примеру, готовы доставить лекарства или продукты тем, кому они необходимы.

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