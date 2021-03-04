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Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

Президент также поблагодарил волонтёров, которые помогают обработать сотни тысяч вопросов от россиян.

4 марта 2021, 14:29
<p>Фото © Павел Баранов / LIFE</p>

Фото © Павел Баранов / LIFE

Президента РФ Владимира Путина попросили провести традиционную прямую линию в 2021 году пораньше. С таким предложением к главе государства обратился волонтёр, принимавший участие в обработке вопросов Путину от россиян.

"Что касается сроков проведения, то я об этом подумаю", — заверил президент в ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе".

Владимир Путин поблагодарил волонтёров, которые помогают обработать сотни тысяч вопросов, поступающих на прямую линию.

Путин: Нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими гражданами

Путин: Нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими гражданами

Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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