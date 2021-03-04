Онищенко раскрыл способ победить коронавирус в России за две недели
Им ранее воспользовались в одной из азиатских стран.
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Россия может выбрать один из двух путей дальнейшей борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. По его мнению, максимально жёсткие ограничения с соблюдением всех мер безопасности помогут побороть пандемию за две недели.
"Есть два пути. Мы сейчас с вами… все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом всё соблюдаем. И вот с этого момента — две недели, и всё закончится. Больных мы вылечим", — сказал Онищенко.
Он напомнил, что именно такой путь выбрали власти Китая, где с начала пандемии CoViD-19 было зарегистрировано менее 90 тысяч случаев заражения инфекцией.
Второй вариант, по словам Онищенко, — создание популяционного иммунитета на уровне 50–60% при помощи вакцинации.
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