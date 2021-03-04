Глава РФПИ спрогнозировал число вакцинированных россиян к лету

К июню около 40 миллионов жителей России будут вакцинированы от коронавирусной инфекции "Спутником V". Такой прогноз в эфире телеканала CNN озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он указал, что прививку поставят всем, кто этого захочет.

"К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек", — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что доверие к вакцине от НИЦ имени Гамалеи увеличивается. А поскольку она не даёт побочных эффектов и от неё не возникает аллергии, наблюдается всплеск желающих использовать именно этот препарат.

Ранее Лайф писал, что регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V".

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