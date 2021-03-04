Глава РФПИ спрогнозировал число вакцинированных россиян к лету
Доверие к препарату отечественного производства растёт.
Фото © Сергей Ермохин / ТАСС
К июню около 40 миллионов жителей России будут вакцинированы от коронавирусной инфекции "Спутником V". Такой прогноз в эфире телеканала CNN озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он указал, что прививку поставят всем, кто этого захочет.
"К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек", — заявил Дмитриев.
Глава РФПИ отметил, что доверие к вакцине от НИЦ имени Гамалеи увеличивается. А поскольку она не даёт побочных эффектов и от неё не возникает аллергии, наблюдается всплеск желающих использовать именно этот препарат.
Ранее Лайф писал, что регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V".
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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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