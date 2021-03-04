В РПЦ сочли странным приглашение вышедшего на свободу скопинского маньяка на ток-шоу

Приглашение Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, на телевизионное ток-шоу выглядит очень странным, а обсуждение деталей тяжких преступлений нередко нивелирует естественное к ним отвращение. Об этом написал в своём телеграм-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Известно, что 3 марта Мохов покинул исправительную колонию, в которой отбывал наказание 17 лет. Над ним был установлен административный надзор на шесть лет по месту жительства: ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, а дважды в месяц предписано отмечаться в полиции. В сентябре прошлого года мужчина заявил в суде, что намерен вернуться в родной город Скопин (Рязанская область). В то же время в региональном главке МВД уточнили, что Мохов обязан приехать домой 4 марта и в течение трёх рабочих дней встать на учёт. Как стало известно, сегодня утром скопинского маньяка ещё не было в родном городе. А накануне сообщалось, что мужчина поехал в Москву для участия в ток-шоу.

"Сам факт приглашения Мохова представляется крайне странным. В погоне за рейтингами авторы подобных телевизионных программ нередко пытаются превратить в шоу обсуждение нравственно сомнительных или преступных поступков, не заслуживающих ажиотажного внимания. Зачем делать медийным "героем" уголовного преступника, отбывшего срок? Обсуждение деталей преступления для развлечения нередко нивелирует естественное отвращение, которое вызывают тяжкие преступления", — написал Легойда.

По его словам, такие действия обостряют вопрос о влиянии телевидения и "о том, какого эффекта следует ожидать от появления маньяков в прямых эфирах".

Напомним, Виктор Мохов, печально известный как скопинский маньяк, оказался в тюрьме после похищения и изнасилования в Скопине, Рязанская область, двух девушек в 2000 году. Одной из них тогда было всего 14 лет. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года. При этом в неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Не так давно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов вышел под административный надзор, под которым останется в ближайшие шесть лет.

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