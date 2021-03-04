"Недосмотрели": Продавец рассказала о падении малыша с эскалатора московского ТЦ — видео

Продавец московского ТЦ, где четырёхлетний малыш упал с эскалатора, рассказала, как всё было. Видео © LIFE

В Москве в ТРК "Глобал Сити" четырёхлетний мальчик "прокатился" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, но не удержался и упал с высоты нескольких метров, получив множественные травмы. Продавец одного из магазинов торгового центра рассказала Лайфу, как всё происходило. По её словам, виной всему — ошибка родителей, которые просто недосмотрели за ребёнком.

Как рассказала женщина, магазин, в котором она работает, находится прямо напротив эскалатора, с которого сорвался мальчик. Когда она увидела, что ребёнок зацепился за поручень и поднимается вверх, то хотела поймать его, но не успела, поскольку он уже был на середине полотна, поэтому очевидица решила просто наблюдать за происходящим.

"Когда он пытался поставить ножку на железное ограждение, она соскользнула, и он полетел вниз. Когда я подбежала, ребёнок уже упал на пол. Попросила охранников быстро вызвать скорую, ребята быстро среагировали. У ребёнка был шок, мы его положили ровненько, так как понимали, что это было серьёзное падение. Мальчика реанимировали", — сказала продавец.

По словам женщины, виной всему — ошибка родителей, которые недосмотрели за своим ребёнком и в момент инцидента находились на фудкорте торгового комплекса. Продавщица также отметила, что семья мальчика часто посещает "Глобал Сити". Она выразила мнение, что ребёнок просто избалован родными и мог из хулиганства сам сбежать от них в торговом центре.

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