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"Недосмотрели": Продавец рассказала о падении малыша с эскалатора московского ТЦ — видео

В случившемся она винит родителей хулиганистого ребёнка.

4 марта 2021, 17:32

Продавец московского ТЦ, где четырёхлетний малыш упал с эскалатора, рассказала, как всё было. Видео © LIFE

В Москве в ТРК "Глобал Сити" четырёхлетний мальчик "прокатился" на эскалаторе, зацепившись за поручень с оборотной стороны, но не удержался и упал с высоты нескольких метров, получив множественные травмы. Продавец одного из магазинов торгового центра рассказала Лайфу, как всё происходило. По её словам, виной всему — ошибка родителей, которые просто недосмотрели за ребёнком.

Как рассказала женщина, магазин, в котором она работает, находится прямо напротив эскалатора, с которого сорвался мальчик. Когда она увидела, что ребёнок зацепился за поручень и поднимается вверх, то хотела поймать его, но не успела, поскольку он уже был на середине полотна, поэтому очевидица решила просто наблюдать за происходящим.

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"Когда он пытался поставить ножку на железное ограждение, она соскользнула, и он полетел вниз. Когда я подбежала, ребёнок уже упал на пол. Попросила охранников быстро вызвать скорую, ребята быстро среагировали. У ребёнка был шок, мы его положили ровненько, так как понимали, что это было серьёзное падение. Мальчика реанимировали", — сказала продавец.

По словам женщины, виной всему — ошибка родителей, которые недосмотрели за своим ребёнком и в момент инцидента находились на фудкорте торгового комплекса. Продавщица также отметила, что семья мальчика часто посещает "Глобал Сити". Она выразила мнение, что ребёнок просто избалован родными и мог из хулиганства сам сбежать от них в торговом центре.

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Как ранее писал Лайф, у 4-летнего мальчика после падения врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа с переходом в основание, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгких. Ребёнку оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас по факту произошедшего прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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