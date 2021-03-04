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Сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ

Однако смекалка не спасла ситуацию, а, наоборот, усугубила её.

4 марта 2021, 17:24
<p>Фото © Владимир Смирнов / ТАСС</p>

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Жительнице Красноярского края грозит до трёх лет принудительных работ и от 200 тысяч рублей штрафа за ложное сообщение о минировании. Таким странным способом женщина хотела сэкономить время, чтобы не стоять в длинной очереди в МФЦ.

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Как сообщает КП, инцидент произошёл в Минусинске. Там 46-летняя буфетчица местной больницы позвонила в полицию и заявила, что офис МФЦ якобы заминировали. Правда, женщина не учла тот факт, что из здания эвакуировали не только посетителей, но и всех сотрудников. Поэтому попасть к специалисту без очереди у неё так и не получилось.

В итоге сотрудники полиции не обнаружили взрывчатки ни в здании МФЦ, ни в квартире у женщины. На данный момент сибирячка находится под подпиской о невыезде. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Случай с ложным вызовом ранее произошёл на Украине. Там мужчина "убил" отчима ради расчищенного от снега двора. Таким странным способом он решил бороться с недобросовестной работой коммунальщиков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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