ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане

ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, а в Казахстане — на 20 тысяч. Остальные участники сделки ОПЕК+ сохранят добычу на текущем уровне, сообщили в казахстанском Министерстве энергетики.