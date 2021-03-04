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ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане

Следующее заседание состоится 1 апреля.

4 марта 2021, 17:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, а в Казахстане — на 20 тысяч. Остальные участники сделки ОПЕК+ сохранят добычу на текущем уровне, сообщили в казахстанском Министерстве энергетики.

Государства ОПЕК+ до конца июля продлили срок, до которого члены альянса должны компенсировать перепроизводство нефти. Он истекал в марте. Следующее заседание стран ОПЕК+ намечено на 1 апреля.

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Напомним, в минувшем феврале впервые с января 2020 года баррель нефти Brent подорожал до 67 долларов.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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