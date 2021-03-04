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Срок службы МКС продлили до 2028 года: решение принято на высшем уровне

Заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции.

4 марта 2021, 16:45

Фото © Pixabay

Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года, соответствующее решение было принято на высшем уровне. Об этом сообщил замруководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия", Герой России Юрий Гидзенко.

"Мы об этом (продлении срока службы эксплуатации МКС) думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Гидзенко отметил, что заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции.

Стоит отметить, что, согласно договорённости участников проектов МКС, использовать станцию планируют до 2024 года, однако ведутся переговоры о возможности её эксплуатации по истечении этого срока.

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Ранее Лайф рассказывал, что в корпусе модуля "Звезда" космонавты обнаружили шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Позже российские космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной. Теперь членам экипажа нужно следить за давлением в промежуточной камере.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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