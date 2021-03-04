Срок службы МКС продлили до 2028 года: решение принято на высшем уровне
Заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции.
Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года, соответствующее решение было принято на высшем уровне. Об этом сообщил замруководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия", Герой России Юрий Гидзенко.
"Мы об этом (продлении срока службы эксплуатации МКС) думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Гидзенко отметил, что заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции.
Стоит отметить, что, согласно договорённости участников проектов МКС, использовать станцию планируют до 2024 года, однако ведутся переговоры о возможности её эксплуатации по истечении этого срока.
Ранее Лайф рассказывал, что в корпусе модуля "Звезда" космонавты обнаружили шесть трещин, которые могли стать причиной утечки воздуха. Позже российские космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной. Теперь членам экипажа нужно следить за давлением в промежуточной камере.
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