Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до 3 мая
У злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.
Фото © Shutterstock
Подозреваемый в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области арестован на два месяца — до 3 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.
"Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения [в отношении подозреваемого] в виде ареста сроком до 3 мая", — сообщили в суде.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. У задержанного злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Мотивом преступления послужила "ненависть к действующей власти".
Выбор редакции
Суд арестовал пермского подростка, который жестоко расправился с родителями и сестрой
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области — видео
Сибирячка не захотела стоять в длинной очереди и "заминировала" МФЦ
"Апокалипсис! Просто какой-то кошмар!" В Анапе из-за нашествия пауков дома и деревья покрылись белой пеленой — видео
"Недосмотрели": Продавец рассказала о падении малыша с эскалатора московского ТЦ — видео
Комментариев: 0