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Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до 3 мая

У злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

4 марта 2021, 16:36

Фото © Shutterstock

Подозреваемый в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области арестован на два месяца — до 3 мая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.

"Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения [в отношении подозреваемого] в виде ареста сроком до 3 мая", — сообщили в суде.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. У задержанного злоумышленника нашли самодельную бомбу, инструкции по её изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Мотивом преступления послужила "ненависть к действующей власти".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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