Рэпер Noize MC попал в больницу перед днём рождения

Российский музыкант Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, попал в больницу за пять дней до своего 36-летия. Артист поделился в "Инстаграме" фотографией, на которой он улыбается, сидя на кресле-каталке, а вокруг него стоят медики скорой помощи. Публикацию музыкант сопроводил строчками из своей песни "Бассейн".

"В луже собственной крови на кафеле скользя, После заплыва еле выползая на карачках, Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: Врачи качают головами — типа, так нельзя", — написал он.

Фото © Instagram / noizemc

Позже Алексеев опубликовал в сториз снимок с катетером в руке. Его он подписал фразой: "Ко дню рождения надо готовиться ответственно". 9 марта музыканту исполнится 36 лет.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, скорая помощь приехала к музыканту накануне вечером. К медикам рэпер обратился из-за болей в спине. Сам артист не стал уточнять, что с ним случилось.

Ранее Лайф рассказывал, что певец Александр Маршал обратился к врачам из-за проблем с давлением. С артистом всё хорошо, уточнила его супруга.

Иван Алексеев — популярный российский рэпер, больше известный под псевдонимом Noize MC. Он прославился не только своими яркими талантливыми треками, но и чёткой гражданской позицией, которую отстаивает несмотря на недовольство властей и нападки недоброжелателей. Музыкант постоянно экспериментирует, пытаясь совместить хип-хоп с другими жанрами искусства и таким образом сделать его более ярким и разнообразным. В 2018 году на суд публики была представлена новая версия рэп-оперы "Орфей и Эвридика", дополненная и переработанная. В этом же году Noize MC выпустил ЕР под названием No Comments, в котором использовал стихи Иосифа Бродского. 2020 год, несмотря на мировую пандемию, оказался для Алексеева вполне успешным. Он выпустил трек "26.04", посвящённый годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, а также макси-сингл "Вояджер-1", премьера которого состоялась в программе "Вечерний Ургант". Подробнее о биографии Noize MC читайте на uznayvse.ru.

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