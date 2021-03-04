Блокчейн-компания сожгла картину Бэнкси, превратив в NFT-токен — видео

Блокчейн-компания сожгла картину Бэнкси. Видео © Twitter / "Актуальный мир"

Американская блокчейн-компания Injective Protocol выкупила у нью-йоркской галереи картину Бэнкси Morons (White) за 95 тысяч долларов и сожгла полотно в прямом эфире, чтобы превратить произведение в виртуальный актив — невзаимозаменяемый (NFT) токен. Об этом сообщает CBS.

Работа художника представляет собой чёрно-белый трафарет, на котором изображены участники аукциона и картина с надписью I canʼt believe you morons actually buy this shit ("Я не могу поверить, что вы, придурки, на самом деле покупаете это дерьмо").

Отмечается, что после сожжения "цифровой образ предмета искусства" планируется выставить на аукцион, а выручку от продажи — направить на благотворительность.

Стоит добавить, что это не первая уничтоженная работа Бэнкси. Так, в октябре 2018 года работу "Девочка с воздушным шаром" выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотка встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Покупатель отменять сделку не стал.

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