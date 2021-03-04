"Люди поймут, что приносить добро — реально круто": Участник встречи с Путиным рассказал, как президент популяризирует волонтёрство

Волонтёр-альпинист, участник акции "Новый год в каждый дом" Сергей Терешкин, который сегодня присутствовал на встрече президента Владимира Путина с добровольцами, поделился своими впечатлениями с Лайфом. По его словам, такие встречи сложно переоценить — ведь россияне могут убедиться, что волонтёры — это обычные люди, которые выдвигают дельные инициативы, вызывающие отклик у главы государства.

"Народ будет приходить, потому что видит, что волонтёрство не остаётся незамеченным и что приносить добро — это реально круто. Я сам такой человек, что, пока не попробовал волонтёрство, не понимал, как это работает. Сейчас я понимаю, что это бесценно и добавляет столько позитива в твою жизнь", — рассказывает собеседник Лайфа.

Терешкин заверил, что волонтёрство имеет множество интересных направлений и абсолютно каждый человек, вставший на этот путь, сможет найти свою нишу, развиваться в ней и приносить добро.

"Да и подобные встречи с президентом только положительно влияют на развитие волонтёрства в нашей стране", — отметил он.

Напомним, что на сегодняшней встрече Владимир Путин поздравил волонтёров и участников акции #МыВместе с годом работы на столь востребованном и благородном поприще и отметил, что за их работой "невозможно было наблюдать без сильных эмоций".

Речь на встрече также зашла о борьбе с коронавирусом. Путин назвал российские вакцины самыми эффективными в мире, однако добавил, что в девяти регионах вакцинация ещё не началась.

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