В WhatsApp для компьютеров появилась долгожданная функция

В популярном мессенджере WhatsApp теперь можно осуществлять голосовые и видеозвонки с компьютера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы рады объявить, что теперь вы можете звонить контактам в приложении WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. Это безопасно и конфиденциально", — отмечают разработчики.

Необходимость в расширении функционала приложения возникла во время пандемии коронавируса. В компании указывают, что за период карантина число звонков с каждым днём только увеличивается. К примеру, 31 декабря пользователи вообще побили рекорд, совершив 1,4 миллиарда звонков за сутки.



Свежее обновление доступно для владельцев Windows и MacOS. Однако пока в приложении для компьютеров можно разговаривать только с одним контактом. В ближайшем будущем разработчики планируют включить функцию групповых звонков, как в мобильной версии приложения.





Ранее эксперт объяснил, как сделать WhatsApp безопасным. По его мнению, нужно изменить всего три настройки.

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