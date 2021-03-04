В WhatsApp для компьютеров появилась долгожданная функция
Необходимость в ней возникла во время пандемии коронавируса, отметили в компании.
Фото © Pixabay
В популярном мессенджере WhatsApp теперь можно осуществлять голосовые и видеозвонки с компьютера. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы рады объявить, что теперь вы можете звонить контактам в приложении WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. Это безопасно и конфиденциально", — отмечают разработчики.
Необходимость в расширении функционала приложения возникла во время пандемии коронавируса. В компании указывают, что за период карантина число звонков с каждым днём только увеличивается. К примеру, 31 декабря пользователи вообще побили рекорд, совершив 1,4 миллиарда звонков за сутки.
Свежее обновление доступно для владельцев Windows и MacOS. Однако пока в приложении для компьютеров можно разговаривать только с одним контактом. В ближайшем будущем разработчики планируют включить функцию групповых звонков, как в мобильной версии приложения.
Ранее эксперт объяснил, как сделать WhatsApp безопасным. По его мнению, нужно изменить всего три настройки.
Выбор редакции
В России, Белоруссии и на Украине пожаловались на сбои в Telegram
"Хомячки скушают": Пушков оценил намерения WhatsApp ограничить пользователей
Пользователи пожаловались на сбои в работе "Яндекса"
Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до 3 мая
Запрос на "людей дела": политолог оценил перспективы активного участия волонтёров в политике
Комментариев: 0