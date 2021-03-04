Опрос ВЦИОМа показал, кого из известных женщин россияне считают самыми настоящими

Россияне назвали Аллу Пугачёву (6%), Софию Ротару (3%) и главу Совфеда Валентину Матвиенко (3%) настоящими женщинами. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного к Международному женскому дню.

Оказалось, что больше всего россияне ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать — такие качества перечислили 27% респондентов. На втором месте оказались красота и привлекательность — так ответили 20%. А завершают топ-3 самых ценных качеств представительниц прекрасного пола интеллект, ум и образованность — их выделили 19% участников опроса.

Россияне рассказали, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг (32%), заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу о близких (10%).

Ранее Лайф рассказывал о жительницах Тюмени, которые возмутились сексистской акцией на местной автомойке к 8 Марта. Её лозунг такой: "Чем выше юбка, тем больше скидка".

Лайф также подготовил подборку подарков-устройств, которые впечатлят женщин при вручении.

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