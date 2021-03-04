Авиаэксперт рассказал, когда ждать возвращения допандемийных цен на билеты

Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил Лайфу, почему за время пандемии резко подорожали авиабилеты и когда ждать возвращения их стоимости к докризисным значениям.

По его словам, полёты подорожали именно на международных направлениях из России — всё из-за небольшого числа рейсов и немногих пассажиров, которые в условиях эпидемии готовы путешествовать. Сейчас существует дефицит предложения, отмечает Пантелеев, но по мере того, как число открытых для перелётов стран будет увеличиваться, цены будут скорректированы до показателей докризисных.

"Никаких сомнений нет, что по мере того, как мир в целом вернётся к нормальной ситуации, когда границы будут открыты и не будет эпидемиологических ограничений, тарифы значительно снизятся. Вернее, средняя цена сократится и перевозки по международным линиям станут доступнее, чем сегодня. Шанс, что мы увидим плюс-минус сопоставимые с допандемийными цены на билеты, есть", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что закрытие границ и снижение числа рейсов из-за коронавируса привели к резкому росту стоимости авиаперелётов. Так, в марте на билеты за рубеж россияне в среднем тратят почти на 40% больше, чем год назад.

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