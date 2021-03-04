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Авиаэксперт рассказал, когда ждать возвращения допандемийных цен на билеты

Пока же россияне в среднем тратят на перелёты за рубеж почти на 40% больше, чем год назад.

4 марта 2021, 15:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил Лайфу, почему за время пандемии резко подорожали авиабилеты и когда ждать возвращения их стоимости к докризисным значениям.

По его словам, полёты подорожали именно на международных направлениях из России — всё из-за небольшого числа рейсов и немногих пассажиров, которые в условиях эпидемии готовы путешествовать. Сейчас существует дефицит предложения, отмечает Пантелеев, но по мере того, как число открытых для перелётов стран будет увеличиваться, цены будут скорректированы до показателей докризисных.

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"Никаких сомнений нет, что по мере того, как мир в целом вернётся к нормальной ситуации, когда границы будут открыты и не будет эпидемиологических ограничений, тарифы значительно снизятся. Вернее, средняя цена сократится и перевозки по международным линиям станут доступнее, чем сегодня. Шанс, что мы увидим плюс-минус сопоставимые с допандемийными цены на билеты, есть", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что закрытие границ и снижение числа рейсов из-за коронавируса привели к резкому росту стоимости авиаперелётов. Так, в марте на билеты за рубеж россияне в среднем тратят почти на 40% больше, чем год назад.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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