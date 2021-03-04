"Подбежал, схватил за ногу": Подросток рассказал Лайфу о спасении девушки от суицида на Кубани

Подросток рассказал Лайфу о спасении девушки от суицида на Кубани. Видео © LIFE

Подросток из Краснодарского края Александр, который был непосредственным участником спасения девушки на мосту, рассказал Лайфу, что стал свидетелем попытки самоубийства, когда вместе с друзьями шёл на учёбу.

"Когда отошли [от девушки] метров на пять, мой друг заметил, что она начала залазить, и сказал, что она сейчас прыгнет. Я обернулся просто и побежал, схватил её за ногу. Потом подбежали другие и помогли её спустить", — поделился Александр.

Он отметил, что, когда девушка уже была вне опасности, спасители дождались правоохранителей и передали её им.

Александр рассказал, что учится на помощника машиниста локомотива и увлекается футболом, правда, из-за учёбы тренировки приходится пропускать. По его словам, сотрудники полиции "что-то говорили про вознаграждение", но он "пропустил мимо ушей".

Ранее Лайф писал об опасном флешмобе, который распространяется в соцсети TikTok. Речь идёт о роликах с призывами к суициду, которые набрали по несколько сотен тысяч просмотров и лишь через три-четыре дня были заблокированы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать по данному факту проверку, но в самой соцсети продолжают заявлять, что оперативно блокируют такую информацию, а также хештеги опасных для жизни челленджей.

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