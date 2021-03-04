"Прости, мы устали": В Новосибирской области мать отравила сына-инвалида, за которым ухаживала 39 лет, и пыталась покончить с собой
Мужу она оставила душераздирающее послание.
Фото © Pixabay
2 марта жительница Бердска Новосибирской области Екатерина К. в день своего 62-летия отравила взрослого сына, за которым ухаживала как за младенцем долгие годы. А после этого женщина попыталась свести счёты с жизнью, сообщает газета "Комсомольская правда".
Как пишет издание, муж Екатерины, который вернулся домой, с ужасом обнаружил в квартире близких людей без сознания и записку от жены, в которой измученная обстоятельствами женщина написала: "Миша, прости, мы устали, так будет лучше. Алёшка был согласен".
"Предварительно установлено, что 62-летняя женщина напоила горстью сильнодействующих таблеток своего 39-летнего сына, страдающего детским церебральным параличом, а затем сама совершила попытку суицида", — рассказал газете источник в правоохранительных органах региона.
К несчастью, приехавшая на место трагедии скорая помощь не смогла спасти мужчину-инвалида. Сибирячку же в тяжёлом состоянии отвезли в больницу, сейчас за её жизнь борются медики. Отмечается, что, когда женщина придёт в сознание, её сразу же посетят правоохранители.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. При этом, если врачам удастся вернуть Екатерину к жизни, ей придётся ответить за свой поступок перед законом.
А ранее Лайф писал, что жителя Британии приговорили к 28 годам тюрьмы за планы отравить мороженым семилетнего принца Джорджа.
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