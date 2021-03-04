"Словаччина — твій друг": Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился перед жителями Украины за шутку о "передаче" Закарпатья России в обмен на вакцину "Спутник V".

"Позиция Словакии по вопросу территориальной целостности Украины всегда была очень чёткой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина — твій друг", — написал Матович в "Твиттере".