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Категорий: 18

"Словаччина — твій друг": Премьер Словакии извинился перед украинцами за шутку о Закарпатье

Уважение международного права является обязательным, отметил он.

4 марта 2021, 15:07
<p>Игор Матович. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/i_matovic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Matovic</a></p>

Игор Матович. Фото © Twitter / Igor Matovic

Премьер-министр Словакии Игор Матович извинился перед жителями Украины за шутку о "передаче" Закарпатья России в обмен на вакцину "Спутник V".

"Позиция Словакии по вопросу территориальной целостности Украины всегда была очень чёткой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словаччина — твій друг", — написал Матович в "Твиттере".

В публикации премьер отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы.

МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку премьера о передаче Закарпатья России

МИД Словакии извинился перед Киевом за шутку премьера о передаче Закарпатья России

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" 1 марта. После этого у словацкого премьера спросили, что тот пообещал России в обмен на поставки препарата, и Матович ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Позже он пояснил, что это была шутка. Однако в МИД Незалежной на эти слова обиделись и потребовали извинений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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