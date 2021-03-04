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Владельцы бюро переводов потребовали от Навального 10-миллионную компенсацию за ущерб от митингов

Иск поступил в суд, но пока не принят и не распределён судье.

4 марта 2021, 15:12

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Владельцы бюро переводов Ex Libris Олег и Геннадий Егоровы обратились в суд с иском против оппозиционера Алексея Навального. Они требуют удалить YouTube-канал блогера и взыскать с него десять миллионов компенсации за ущерб от организации несанкционированных митингов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Люблинский суд столицы, куда поступил иск.

"Иск Егоровых поступил в суд, он находится в канцелярии, пока он не принят и не распределён судье", — сообщила собеседница агентства.

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Отмечается, что соответчиком выступает компания Google, которая владеет сервисом YouTube. Согласно иску митингующие сторонники Навального, которые в том числе были привлечены публикациями в его блоге, затруднили доступ в бюро переводов, чем и нанесли компании ущерб.

Как сообщал Лайф, несогласованные акции прошли по городам России в январе и феврале. Поводом для этого стало сначала задержание блогера Алексея Навального, а затем решение суда, согласно которому его условный срок небезосновательно был заменён на реальный. В результате блогера отправили в колонию на два года и восемь месяцев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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