Владельцы бюро переводов потребовали от Навального 10-миллионную компенсацию за ущерб от митингов

Владельцы бюро переводов Ex Libris Олег и Геннадий Егоровы обратились в суд с иском против оппозиционера Алексея Навального. Они требуют удалить YouTube-канал блогера и взыскать с него десять миллионов компенсации за ущерб от организации несанкционированных митингов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Люблинский суд столицы, куда поступил иск.

"Иск Егоровых поступил в суд, он находится в канцелярии, пока он не принят и не распределён судье", — сообщила собеседница агентства.

Отмечается, что соответчиком выступает компания Google, которая владеет сервисом YouTube. Согласно иску митингующие сторонники Навального, которые в том числе были привлечены публикациями в его блоге, затруднили доступ в бюро переводов, чем и нанесли компании ущерб.

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