Чёрная полоса: в московском салоне красоты мужчина кувалдой разбил аппарат для лазерной эпиляции стоимостью 6 млн — видео

Чёрная полоса: в московском салоне красоты мужчина кувалдой разбил дорогой аппарат для лазерной эпиляции. Видео © LIFE

В Москве в одном из салонов красоты за сутки произошло сразу две неприятности. Днём 3 марта в бьюти-заведении на улице Краснодонской неизвестный разбил кувалдой аппарат для лазерной эпиляции стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении оказалось видео момента погрома.

Мужчина пришёл в салон красоты и заявил, что хочет сделать лазерную эпиляцию. В этот момент у мастера была клиентка, поэтому злоумышленнику пришлось немного подождать. Когда подошла его очередь, он зашёл в кабинет, достал кувалду и стал громить всё вокруг. Больше всего досталось аппарату Cynosyre Apogee: мужчина разбил монитор, а после убежал.

Но на этом несчастья салона не закончились: ночью неизвестный испортил вывеску с наружной рекламой.

Отмечается, что организация не получала угроз от конкурентов, однако отношения с салоном по соседству были натянутыми, так как люди часто заходили туда на эпиляцию, но там такой услуги нет. Сейчас правоохранители ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф рассказывал, что муж известной российской актрисы забыл закрыть "мерседес" и лишился пяти миллионов рублей. Злоумышленники похитили часы "Ролекс" и почти два миллиона налички.

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